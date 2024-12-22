Будапешт, 22 декабря, 2024, 23:32 — ИА Регнум. Европа пытается всячески отрицать свой проигрыш в конфликте на Украине. Об этом 22 декабря заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Marton Monus/Global Look Press Виктор Орбан

«Существует новая реальность, частично на фронте — об этом все могут слышать, это не скрывается. Россия продвигается вперёд. Медленно перемалывая, продвигается вперёд… Эту войну Евросоюз проиграл», — пояснил премьер в эфире телеканала М1.

Глава венгерского правительства добавил, что в настоящее время в Европе пытаются применить различные «коммуникационные трюки», говоря о невозможности узнать, что такое победа.

Орбан напомнил о шансе России и Украины заключить в апреле 2022 года мирное соглашение, однако вмешательство Запада не позволило это сделать.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала Запад признать, что в попытке сдерживать развитие России он потерпел поражение. Она также отметила, что команда действующего президента США Джо Байдена, проиграв на выборах, способна на безрассудные шаги. Если со стороны Вашингтона последуют подобные действия, Россия даст адекватный ответ, подчеркнула Матвиенко.

Российские войска успешно действуют на поле боя благодаря повышению возможностей оборонной сферы, заявил 19 декабря президент Владимир Путин. Он добавил, что страна наращивает производство всего, что нужно армии и флоту, причём и сейчас, и на перспективу. Выпуск идёт уверенно и быстрыми темпами.