Братислава, 2 января, 2025, 22:18 — ИА Регнум. Словакия может потребовать возмещения ущерба, причинённого решением киевского режима о прекращении транзита российского газа. Такое заявление сделал премьер-министр страны Роберт Фицо.

По словам политика, транспортировка газа является одним из источников дохода для бюджета Словакии.

«Необходимо найти способы компенсировать потерю почти 500 млн евро из государственных финансов», — сказал Фица, рассматривая возможные варианты.

В то же время он отметил, что Словакия обеспечена газом в достаточном количестве для внутреннего использования, и в 2025 году рост цен не ожидается.

Как передавало ИА Регнум, после прекращения поставок российского газа в Европу через Украины цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информагентство Bloomberg.

Зиму Евросоюз закончит с низким уровнем запасов газа, а к следующему отопительному сезону пополнение хранилищ станет для стран ЕС ещё более сложным и дорогим, отметили эксперты.

1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита. В свою очередь Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.