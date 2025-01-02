Братислава, 3 января, 2025, 02:38 — ИА Регнум. В Словаки могут сократить помощь украинцам, которые находятся в республике. Это станет ответной реакцией на остановку транзита газа. Партия премьер-министра Словакии Smer-SD готова поддержать такие меры, об этом сообщил сам Роберт Фицо в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо, Чехия

Он уточнил, что в ответ на прекращение транзита газа могут быть остановлены поставки электроэнергии и значительно снижена поддержка украинцев на территории Словакии.

Фицо подчеркнул, что представители коалиции и правительство Словакии разработают меры для адекватного ответа Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Словакия может потребовать возмещения ущерба, причинённого решением киевского режима о прекращении транзита российского газа, заявил Роберт Фицо.

После прекращения поставок российского газа в Европу через Украины цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до 540 долларов за 1 тыс. куб. м, сообщило информагентство Bloomberg.

1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.