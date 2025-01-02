Вашингтон, 2 января, 2025, 06:18 — ИА Регнум. ЕС отказал Венгрии в выделении 1 млрд евро из фондов, замороженных из-за коррупции в стране. Это первый случай, когда блок принял такие меры. Об этом написал американский журнал Barron.

Иван Шилов ИА REGNUM Венгрия

В 2022 году Брюссель начал разбирательство против Венгрии из-за нарушений в госзакупках и отсутствия контроля. Будапешт разблокировал некоторые средства, но 19 млрд евро (20 млрд долларов) остаются замороженными.

Еврокомиссия сообщила, что не будет возобновлён первый транш в размере 1,04 млрд евро, срок которого истёк в конце 2024 года. Таким образом, Венгрия лишилась финансирования.

Премьер-министр Виктор Орбан укреплял свою власть с 2010 года, что позволило его союзникам разбогатеть, отметило издание. В июле Еврокомиссия пришла к выводу, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС. Орбан пообещал бороться за защиту денег, угрожая наложить вето на бюджет ЕС.

Его соперник Петер Мадьяр призвал к досрочным выборам в парламент весной 2025 года. Он обещает вернуть миллиарды, которые должен ЕС.

Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.

Как сообщало ИА Регнум, Европа пытается всячески отрицать свой проигрыш в конфликте на Украине, заявил 22 декабря премьер-министр Венгрии.

Западные страны за время конфликта направили на помощь Украине суммарно почти 310 млрд евро, заявил 20 декабря Виктор Орбан.