Берн, 8 января, 2025, 04:39 — ИА Регнум. Посредником в мирном процессе обещала выступить главе киевского режима Владимиру Зеленскому новый президент Швейцарии Карин Келлер-Саттер. Об этом политик заявила в соцсети X.

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«Во время сегодняшнего телефонного разговора с президентом Зеленским я заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности, в рамках наших многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению, а также в нашей готовности внести свой вклад в мирный процесс посредством добрых услуг Швейцарии», — указала глава Швейцарии в своей публикации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что крупнейшая партия в швейцарском парламенте «Демократический союз центра» (UDC) выступила против многомиллиардной помощи киевскому режиму и за ужесточение мер в отношении украинских беженцев. В партии уточнили, что предоставление статуса беженца должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите.

В октябре официальный представитель государственного секретариата экономики Швецарии (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что увластей Швейцарии нет возможностей выделять Украине кредиты за счёт доходов от замороженных российских активов.

Первая международная конференция по Украине, инициированная Киевом, прошла в этом году в Швейцарии 15–16 июня. Мероприятие состоялось в отеле «Бюргеншток» в кантоне Нидвальден. Россию на саммит не пригласили. Президент РФ Владимир Путин назвал эту ситуацию паноптикумом.

По итогам встречи участники подписали документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности. Пункт о выводе российских войск, на котором Зеленский, в коммюнике не вошёл. Представители 15 стран отказались подписать документ.