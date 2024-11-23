Берн, 23 ноября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Крупнейшая партия в швейцарском парламенте «Демократический союз центра» (UDC) выступила против многомиллиардной помощи киевскому режиму и за ужесточение мер в отношении украинских беженцев, сообщается на сайте партии.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Конфедерация тратит миллиарды франков государственных денег впустую. Федеральная парламентская группа UDC решительно выступает против продолжающегося роста расходов и против любой новой многомиллиардной помощи Украине», — говорится в сообщении.

В партии также уточнили, что предоставление статуса беженца должно быть ограничено украинцами, которые действительно нуждаются в защите.

«Украина в 15 раз больше Швейцарии. Обширные районы находятся под контролем Украины и не затронуты боевыми действиями, и приезд людей из последних не оправдан», — добавили в партии.

«Демократический союз центра» — крупнейшая партия в Швейцарском парламенте, занимающая в нём 62 места из 200. Члены данной партии выступают против вступления Швейцарии в ЕС и НАТО, стремясь сохранить за своим государством исторический нейтральный статус.

Как передавало ИА Регнум, согласно отчёту немецкого правительства, на конец первой половины 2024 года в ФРГ проживало в общей сложности около 3,48 миллиона беженцев, из которых почти 1,18 миллиона составляют украинцы. Этот показатель стал рекордным со времён окончания Второй мировой войны.

Немецкое издание Bild сообщало, что с начала 2024 года Германия отказала во въезде почти шести тысячам граждан Украины. Таким образом, украинцы стали самой многочисленной группой иностранцев, кому немецкие власти отказали во въезде.

В конце июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев, живущих в Европейском союзе, нужно вынудить вернуться к себе в страну. В сентябре он призвал ЕС остановить выплату пособия украинским беженцам. Дипломат добавил, что Варшава уже прекратила такие выплаты.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.