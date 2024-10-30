Берн, 30 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. У властей Швейцарии нет возможностей выделять Украине кредиты за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 29 октября заявил официальный представитель государственного секретариата экономики страны (SECO) Фабиан Майенфиш.

Сергей Корсун ИА Регнум

Майенфиш, говоря о том, будет ли Швейцария следовать примеру стран «Группы семи» (G7), которые договорились обслуживать займы Киеву за счёт будущих доходов от заблокированных суверенных активов России, отметил, что в стране «иная ситуация» в этом вопросе.

Официальный представитель SECO уточнил, что Швейцария не генерирует непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России, так как активы финансовых институтов страны не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств.

«Таким образом, в Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — процитировало его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября стало известно, что Евросоюз предоставит Киеву кредит в размере €35 млрд под залог доходов от замороженных российских активов, в случае получения Брюсселем инвестиционного контроля над украинским военно-промышленным комплексом. Власти ЕС также потребовали от киевского режима соблюдать демократические механизмы, включая парламентский плюрализм и верховенство права, и гарантии по соблюдению прав человек, в том числе в отношении меньшинств.

Ранее в этот же день стало известно, что Токио направит Киеву 471,9 млрд иен (около $3 млрд) в рамках согласованного странами — участницами «Группы семи» кредита для Украины в размере $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов РФ. Утверждалось, что эти средства потратят на восстановление инфраструктуры на Украине.