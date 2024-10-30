Швейцария исключила выделение займов Киеву за счёт замороженных активов РФ
Берн, 30 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. У властей Швейцарии нет возможностей выделять Украине кредиты за счёт доходов от замороженных российских активов. Об этом 29 октября заявил официальный представитель государственного секретариата экономики страны (SECO) Фабиан Майенфиш.
Майенфиш, говоря о том, будет ли Швейцария следовать примеру стран «Группы семи» (G7), которые договорились обслуживать займы Киеву за счёт будущих доходов от заблокированных суверенных активов России, отметил, что в стране «иная ситуация» в этом вопросе.
Официальный представитель SECO уточнил, что Швейцария не генерирует непредвиденную прибыль от замороженных активов Банка России, так как активы финансовых институтов страны не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг, а депонируются в коммерческих банках в виде ликвидных средств.
«Таким образом, в Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7», — процитировало его слова ТАСС.
Как сообщало ИА Регнум, 28 октября стало известно, что Евросоюз предоставит Киеву кредит в размере €35 млрд под залог доходов от замороженных российских активов, в случае получения Брюсселем инвестиционного контроля над украинским военно-промышленным комплексом. Власти ЕС также потребовали от киевского режима соблюдать демократические механизмы, включая парламентский плюрализм и верховенство права, и гарантии по соблюдению прав человек, в том числе в отношении меньшинств.
Ранее в этот же день стало известно, что Токио направит Киеву 471,9 млрд иен (около $3 млрд) в рамках согласованного странами — участницами «Группы семи» кредита для Украины в размере $50 млрд за счёт доходов от замороженных активов РФ. Утверждалось, что эти средства потратят на восстановление инфраструктуры на Украине.