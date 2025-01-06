Вашингтон, 6 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена собирается ввести новые санкции против России. Об этом заявило агентство Reuters 6 января со ссылкой на источники в политических кругах.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что ограничения планируют ввести против танкеров, перевозящих российскую нефть, которую затем продают по цене выше установленного лимита в 60 долларов за баррель.

Кроме того, один из источников заявил агентству, что пакет будет большим и, вероятно, в него также войдут меры против людей, вовлечённых в торговлю нефтью выше ценового предела.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что администрация Байдена может ужесточить ограничения против экспорта российской нефти. Отмечалось, что Белый дом рассматривает принятие мер против сырья из РФ, аналогичных тем, которые были введены против Ирана. На это 20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции по нефтедобыче в случае их принятия нанесут удар по самим авторам инициатив.

16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. 17 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны ЕС разрабатывают 16-й пакет антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.