Москва, 20 декабря, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Санкции по нефтедобыче в случае их принятия нанесут удар по самим авторах таких инициатив, заявил журналистам 20 декабря пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Ему задали вопрос по поводу информации о том, что на Западе изучается вопрос ужесточения рестрикций в этой сфере. Песков подтвердил, что Кремлю известно о подобных обсуждениях.

Пресс-секретарь отметил, что такие решения несут риски для мировых энергетических рынков.

«Будут, безусловно, определенные риски для стабильности международных энергетических рынков», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что следует сделать всё, чтобы минимизировать последствия таких шагов.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена в оставшийся месяц может ужесточить ограничения против экспорт российской нефти. Отмечалось, что Белый дом рассматривает принятие мер против сырья из РФ, аналогичных тем, которые были введены против Ирана. Ограничения могут коснуться и покупателей нефти из России.

16 декабря главы МИД стран Евросоюза утвердили 15-й пакет антироссийских санкций. Он включил ограничения в отношении так называемого теневого флота, якобы задействованного в транспортировке российских энергоресурсов. 17 декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страны ЕС разрабатывают 16-й пакет антироссийских санкций.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что страна развивается, её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать развитию страны не увенчаются успехом.