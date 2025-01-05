Донецк, 5 января, 2025, 22:29 — ИА Регнум. Украинские формирования ударили дроном по автомобилю с российскими журналистами на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору. Об этом говорится в материалах дела, которые получило «РИА Новости».

ИА Регнум

В ходе следственных действий установлено, что удар ВСУ был совершён по предварительному сговору с идеологической ненавистью вышестоящих командиров ВСУ и руководства минобороны Украины.

Подчинённым был дан приказ о применении оборудованных взрывными устройствами беспилотников для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, чтобы тем самым реализовать общий преступный умысел.

Следователи устанавливают тех, кто причастен к приказу об ударе дроном по гражданскому автомобилю с российскими журналистами.

Издание отметило, что с учётом причинения физического, морального и имущественного вреда корреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Максим Романенко, находившийся в машине, признан потерпевшим по этому уголовному делу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января FPV-дрон украинских формирований атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате нападения погиб корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Он возвращался со съёмок обстрела ВСУ мирных жителей в городе Горловке.

Кроме того, пострадали журналисты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Изабелла Либерман и Светлана Ларина.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 105 и 167 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц», «Умышленное повреждение имущества»).

Военкор «Известий» Дмитрий Астрахань, который знал Мартемьянова по его работе, назвал гибель коллеги большой потерей. Он заявил, что корреспондент погиб при выполнении своей работы и журналистского долга. Военкор добавил, что Мартемьянов запомнился очень добрым, позитивным и бесстрашным человеком.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что убийство Мартемьянова и ранение четырёх журналистов стали очередным жестоким преступлением киевского режима. Она пообещала, что все виновные в преступлениях против сотрудников прессы будут установлены и понесут наказание.