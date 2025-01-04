Донецк, 4 января, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе украинских военных по гражданскому автомобилю на трассе Донецк-Горловка (Донецкая Народная Республика), ещё четверо сотрудников СМИ получили ранения, сообщают 4 января «Известия» в Telegram-канале.

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«После съёмки последствий обстрелов в Горловке мы возвращались в Донецк. На трассе по нашей машине нанёс удар дрон-камикадзе», — рассказал корреспондент «РИА Новости» Максим Романенко.

Он уточнил, что удар по гражданскому автомобилю, который находился далеко от линии фронта, противник нанёс целенаправленно.

Днём 4 января ИА Регнум передавало, что ВСУ повторно обстреляли Горловку. Число раненых в результате киевской агрессии возросло до 10 человек.

1 января мэр города Иван Приходько проинформировал, что женщина получила ранения в результате обстрела со стороны украинских формирований. В этот же день ВСУ атаковали посёлок Пантелеймоновка, который входит в состав Горловки. Пострадали четыре мирных жителя.

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