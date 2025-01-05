Москва, 5 января, 2025, 11:08 — ИА Регнум. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при выполнении своей работы и журналистского долга, его гибель — это большая потеря. Об этом заявил военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.

Журналист погиб в результате атаки украинского FPV-дрона. Нападение было совершено 4 января 2025 года на трассе в ДНР. Ещё четверо сотрудников других СМИ получили ранения. Мартемьянов возвращался со съемок обстрела украинскими военными мирных жителей в городе Горловка в Донецкой Народной Республике.

«Трагическая новость о том, что погиб Саша Мартемьянов. Погиб, выполняя свою работу, выполняя журналистский долг», — сказал Астрахань.

Военкор уточнил, что давно знал Мартемьянова. Астрахань отметил, что журналист, выполнял свой долг часто с риском для жизни. Мартемьянов в ходе работы в зоне проведения спецоперации уже получал ранение.

Астрахань также рассказал, что его коллега запомнился очень добрым, позитивным и бесстрашным человеком. Журналист добавил, что очень тяжело терять таких людей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования родным и коллегам Александра Мартемьянова. Он отметил, что убитый журналист отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду. Пушилин подчеркнул, что Мартемьянов до конца выполнил свой гражданский и журналистский долг.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что убийство Александра Мартемьянова и ранение четырёх журналистов при атаке на автомобиль в ДНР стали очередным жестоким преступлением в череде кровавых злодеяний киевского режима. Она заверила, что все виновные в преступлениях против представителей российских СМИ будут установлены и понесут наказание.

Захарова также напомнила, что на совести киевского режима бесчисленные жизни ни в чём не повинных граждан, людей гражданских профессий, в том числе журналистов и военкоров, ставших жертвами умышленных атак ВСУ.

В числе журналистов, раненных при ударе ВСУ 4 января оказались корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Всем пострадавшим оказывается помощь.