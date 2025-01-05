Москва, 5 января, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырёх сотрудников других СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 5 января.

4 января FPV-дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль с журналистами на трассе в ДНР. Мартемьянов возвращался со съёмок обстрела украинскими военными мирных жителей в Горловке. От поученных ранений от скончался. При нападении пострадали корреспонденты «РИА Новости» Максим Романенко и Михаил Кевхиев, а также сотрудники издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 и 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества)», — отметило ведомства в своём Telegram-канале.

В Следственном комитете подчеркнули, что делают всё, чтобы установить и привлечь к ответственности представителей ВСУ, причастных к этому преступлению.

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