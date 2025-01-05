Екатеринбург, 5 января, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение в теракте двум подросткам, ранее задержанным в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 5 января, сообщила пресс-служба СК.

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Один из подростков был ранее арестован по делу о подготовке ещё одного теракта (взрыва в людном месте Екатеринбурга). Другой несовершеннолетний — его сообщник.

«Следственными органами СК России по Свердловской области двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору)», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в ночь на 22 декабря фигуранты, используя бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли служебную автомашину органов внутренних дел, которая находилась на автостоянке. Автомобилю были причинены значительные повреждения. Целью действий фигурантов было устрашение населения, дестабилизация органов власти либо воздействие на принятие ими решений, отметили в СК.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.

По версии следствия, двое несовершеннолетних самостоятельно изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из фигурантов дела, признав вину, рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта. 5 января суд арестовал двоих фигурантов дела на два месяца.