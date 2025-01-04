Екатеринбург, 4 января, 2025, 19:40 — ИА Регнум. Двум подросткам, которые планировали совершить теракт в местах массового скопления людей в Екатеринбурге, предъявили обвинения, сообщил 4 января Следственный комитет России.

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«Предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту, незаконном изготовлении и ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору», — сказано в заявлении СК в Telegram-канале.

По версии следствия, двое несовершеннолетних самостоятельно изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Их один из сообщников переносил у себя в рюкзаке до момента задержания. Также сообщается, что один из фигурантов причастен к поджогу служебного автомобиля полиции 22 декабря 2024 года на улице Чапаева.

На данный момент следователи устанавливают причастность обвиняемых к преступлениям.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.