Екатеринбург, 4 января, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Несколько целей рассматривали лица, планировавшие совершить теракт в Екатеринбурге. Об этом на допросе в ФСБ России заявил один из задержанных.

ЦОС ФСБ России

Ранее Федеральная служба безопасности проинформировала о задержании четырёх молодых людей 2007 и 2008 годов рождения, которые собирались совершить в городе террористический акт с использованием самодельной бомбы в местах массового пребывания граждан. В ведомстве также уточнили, что эти лица разделяют идеи террористической организации, запрещённой в РФ.

Один из них рассказал силовикам, что сначала изготовленную бомбу хотели «протестировать».

«Я в дальнейшем рассматривал, какие могут быть цели для того, чтобы эти взрывчатые вещества использовать», — сказал задержанный, показания которого приводит ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года предотвратила теракт в Ижевске против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Правоохранители задержали гражданина России, получившего задание от украинских спецслужб.

В феврале 2024 года Федеральная служба безопасности РФ обнародовала информацию о задержании трёх граждан России, планировавших теракт в Симферополе по заданию СБУ. Российские правоохранительные органы при обыске изъяли взрывные устройства, с помощью которых злоумышленники планировали покушение на руководство Крыма.

27 декабря сало известно о предотвращении теракта в Москве. Члены «Вилаят Хорасан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) планировали взорвать одно из отделений полиции. Для этого они приобрели баллоны с газом и готовили самодельное взрывное устройство. Осуществить задуманное члены террористической организации не успели. При попытке оказать сопротивление они были ликвидированы сотрудниками ФСБ.