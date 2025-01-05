Екатеринбург, 5 января, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье, 5 января, арестовал до 21 февраля второго подростка, обвиняемого в подготовке теракта в Екатеринбурге.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Заседание проходило в закрытом режиме.

Оглашая приговор, судья сообщила, что обвиняемый — студент второго курса техникума, 2007 года рождения. Он не женат и не работает.

Ранее суд арестовал до 21 февраля ещё одного обвиняемого в подготовке данного теракта. Заседание также проходило в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 4 января ФСБ сообщила о задержании четверых подростков 2007 и 2008 годов рождения за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. У них изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.

По версии следствия, двое несовершеннолетних самостоятельно изготовили взрывное устройство и электродетонатор. Один из фигурантов дела, признав вину, рассказал, что рассматривал несколько целей для совершения теракта.