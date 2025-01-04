Екатеринбург, 4 января, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Четверо подростков задержаны за подготовку взрыва в людном месте Екатеринбурга. Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

У задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства и средства связи, содержащие инструкции по изготовлению этого устройства, сказано в сообщении.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 годов рождения, разделяющих идеи запрещённой на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в городе Екатеринбурге», — отметила пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 3 ст. 222.1 («Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 2 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств») Уголовного кодекса.

Задержанным предъявлены обвинения. Двое из них ранее были причастны к поджогу автомобиля полиции.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 3 января, ФСБ сообщала, что сотрудниками управления службы по Запорожской области был ликвидирован диверсант, завербованный украинскими спецслужбами и готовивший теракт на территории региона. Злоумышленник оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован на месте.

В декабре 2024 года сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили готовившуюся украинскими спецслужбами серию покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. В ходе оперативно-разыскных мероприятий спецслужба задержала четверых россиян, причастных к подготовке этих преступлений.