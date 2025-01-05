Москва, 5 января, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Гневные заявления лидеров либеральных сил Европы и рост влияния правоконсервативных движений сигнализируют о провале политики либералов. Об этом заявил сенатор РФ Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Алексей Пушков

«Либеральные партии в Европе, что левые, что центристские, давно роют себе могилу неадекватными ответами на вызовы нового времени. Вопли либералов о росте угрозы правого популизма, якобы угрожающего демократии, есть косвенная форма признания провала либеральной политики. Именно этот провал — в экономике, энергетике, социальной сфере, в миграционной сфере — и ничто другое является причиной устойчивого возрастания общественной поддержки правоконсервативных движений», — указал он в публикации.

Пушков уточнил, что эта тенденция коснулась Австрии, где недавно сорвалась попытка создания правительственной коалиции из системных партий, а также Франции, Германии и Великобритании.

Как передавало ИА Регнум, 4 января канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что в ближайшее время подаст в отставку. Продолжавшиеся с октября переговоры о создании в стране новой правящей коалиции не увенчались успехом.

16 декабря бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Пресс-служба президента ФРГ сообщила об одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент.

4 декабря Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье, которого назначили главой правительства лишь тремя месяцами ранее.

Большинство (63%) французов высказались за то, чтобы в случае отставки правительства Барнье со своего поста ушёл и Эммануэль Макрон, однако действующий президент Франции исключил такую возможность, отмечала в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.

17 декабря Ipsos опубликовал результаты опроса граждан Великобритании, согласно которым уровень удовлетворённости работой Кира Стармера на посту премьер-министра среди граждан Соединённого Королевства стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет.