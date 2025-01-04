Вена, 4 января, 2025, 21:45 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Карл Нехаммер в субботу, 4 января, заявил, что в ближайшие дни подаст в отставку.

Global Look Press/IMAGO/photonews. at/Georges Schne

Ранее стало известно, что продолжавшиеся с октября переговоры о создании в стране новой правящей коалиции не увенчались успехом.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом: в ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП (Австрийской народной партии. — Прим. ред.)», — сказал Нехаммер в видеообращении, опубликованном в соцсети X (бывш. Twitter).

Как передавало ИА Регнум, на парламентских выборах в Австрии в сентябре 2024 года победу одержала выступающая против антироссийских санкций оппозиционная Австрийская партия свободы, набравшая около 29% голосов. Правящая Австрийская народная партия под руководством Нехаммера получила около 26% голосов, Социал-демократическая партия — 21%.

При этом из-за разногласий между руководителями партий, прошедших в парламент, новое правительство страны так и не было сформировано, поэтому в Австрии допускают возможность проведения новых выборов.

3 января газета Bild со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что некоторые руководители Австрийской народной партии поддерживают идею возвращения в большую политику экс-канцлера страны Себастьяна Курца и его выдвижение на пост канцлера в случае проведения перевыборов. Если правящую партию продолжит возглавлять Нехаммер, шансов на выборах у неё нет, заявили собеседники издания.