Париж, 5 декабря, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Нижняя палата парламента Франции приняла инициированную левыми силами резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье. Трансляция голосования велась 4 декабря на сайте французского Нацсобрания.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Вотум недоверия инициировали 185 депутатов.

За вотум недоверия кабинету министров проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах. После голосования парламентарии аплодировали принятому решению.

По словам спикера Яэль Брон-Пиве, конституция Франции требует от Барнье подать президенту прошение об отставке.

Отмечается, что правительство Франции будет отправлено в отставку в результате вотума недоверия впервые с 1962 года.

Как сообщало ИА Регнум, состав нового правительства во Франции огласили 22 сентября. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Мишель Барнье.

Оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия Барнье, который 2 декабря провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов, заявила лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте Матильда Пано. Отмечается, что Барнье «жестоким бюджетом» пошёл на риск отставки правительства. Кабинет министров уйдёт в отставку в случае, если за это проголосуют по меньшей мере 289 из 577 депутатов.

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что правительство, которое возглавил Барнье, намерено довести людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку.

В преддверии голосования президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий. Призывы к отставке — «политическая фикция», утверждал Макрон. По его словам, он гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране. Макрон также заверил, что благодаря своей энергии будет с народом до «последней секунды».