Лондон, 17 декабря, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Уровень удовлетворенности работой Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании среди граждан стал самым низким среди всех британских премьеров за последние 40 лет. Это следует из результатов опроса исследовательской компании Ipsos.

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«Стармер продолжает сталкиваться с низкими рейтингами одобрения спустя пять месяцев своего премьерства. Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство, в результате чего чистый индекс удовлетворенности составляет –34», — указано в публикации.

Начиная с 1979 года рейтинг показывал отрицательные значения лишь у четырёх премьер-министров: Гордона Брауна (-23), Риши Сунака (-22), Бориса Джонсона (-20) и Маргарет Тэтчер (-3).

Результаты опроса также говорят о том, что британцы отрицательно относятся к итогам работы нынешнего правительства. При этом 65% респондентов считают, что экономическое положение Великобритании ухудшится в течение ближайшего года.

Опрос проводился с 27 ноября по 5 декабря по репрезентативной выборке среди 1028 граждан Великобритании старше 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, Стармер занял пост премьер-министра 5 июля. Он получил мандат на формирование правительства от короля Великобритании Карла III. На данном посту он сменил вышеназванного Риши Сунака.

Лейбористская партия победила на выборах в палату общин — нижнюю палату парламента Великобритании, обеспечив себе больше половины из 650 мест. Лейбористы получили 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правивших ранее консерваторов.

По мнению руководителя Центра британских исследований Российской академии наук (РАН) Елены Ананьевой, победа лейбористов не изменит отношение страны к России. Она напомнила, что лейбористы зарекомендовали себя как партия, поддерживающая киевский режим.