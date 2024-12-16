Германия, 16 декабря, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Парламент Германии (бундестаг) на заседании в понедельник, 16 декабря, отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Согласно законодательству Германии, в стране могут состояться досрочные парламентские выборы.

Michael Kappeler Source: dpa Credit: Global Look Press Олаф Шольц

Поддержку Шольцу выразили 207 депутатов, 116 воздержались, 394 проголосовали против.

Спикер парламента Бербель Бас заявила, что сообщит о результатах голосования президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ экс-министра финансов Кристиана Линднера согласовать увеличение расходов из бюджета на 2025 год на помощь Украине.

Шольц назвал отставку Линднера «вынужденной», заявив, что её целью было «предотвращение ущерба стране». Германии необходимо правительство, у которого есть силы принимать решения, необходимые для страны, добавил он.

Штайнмайер 7 ноября отправил в отставку Линднера, а также глав минюста и министерства образования Марко Бушмана и Беттину Штарк-Ватцингер. Пресс-служба президента ФРГ сообщила о его одобрении даты 23 февраля 2025 года для проведения досрочных выборов в парламент, которые пройдут в случае, если бундестаг вынесет правительству Шольца вотум недоверия.

Политолог-германист Тимофей Борисов в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что по итогам досрочных выборов в немецкий парламент, скорее всего, победу одержит партия Христианско-демократического союза Германии (ХДС/ХСС), а новым канцлером ФРГ станет кандидат от ХДС Фридрих Мерц. Но единоличного большинства у ХДС не будет, что вновь приведёт к созданию трёхсторонней неустойчивой коалиции, сказал эксперт.