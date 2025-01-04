Берлин, 4 января, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Оппозиция Германии поддержала идею размещения немецких военных на Украине после окончания конфликта. Об этом в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он считает, что альтернативы размещению миротворцев из Германии на Украине нет.

«Как экономически сильнейшая страна Европы, Германия должна быть готова внести весомый вклад в поддержание мира и европейскую архитектуру безопасности», — подчеркнул Кизеветтер.

Он считает, что Германия обязана вмешаться в ситуацию на Украине «в нужное время с хорошо оснащёнными войсками». Спикер партии уверен, что исключать этот вариант было бы безрассудно. При этом он добавил, что участие немецких миротворцев должно осуществляться в рамках совместных действий Евросоюза и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в канцлеры ФРГ, лидер консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Фридрих Мерц 28 декабря заявил, что миротворческие войска из стран Европы не будут размещаться на территории Украины без соответствующего международному праву мандата. Он уточнил, что такой мандат может быть выдан только «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

Украинское издание «Страна. ua» 14 декабря написало, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Европейского союза вопрос о размещении миротворцев на Украине, если удастся достичь мирного соглашения с Россией. При этом отмечалось, что тема миротворческих войск пока «сырая» и является только «совокупностью идей».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 декабря заявила, что страны — участницы сообщества не обсуждают отправку миротворцев на Украину. По её словам, перед этим необходимо достичь мирного соглашения с Россией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала вбросы о возможности отправки войск европейских стран на Украину провокацией, которая направлена на обострение эскалации конфликта.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намерены ввести «миротворцев» на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией. Уточнялось, что для этого НАТО планирует задействовать 100 тыс. военных.