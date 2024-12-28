Берлин, 28 декабря, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Миротворческие войска из стран Европы не будут размещаться на территории Украины без соответствующего международному праву мандата, который может быть выдан только в консенсусе с Россией. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ, лидер консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Фридрих Мерц.

Michael Kappeler/Global Look Press

«Если будет мирное соглашение и если Украине нужны гарантии безопасности, то об этом можно будет говорить только при наличии на это безупречного мандата по международному праву. Я не вижу этого на данный момент», — привела его слова газета Die Zeit.

Мерц уточнил, что такой мандат может быть выдан только «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

При этом, говоря о гарантиях безопасности для Украины после завершения конфликта, немецкий политик указал на то, что не может себе представить, «чтобы сегодня что-то шло в этом направлении, потому что мы далеки от такого прекращения огня». По его словам, этот вопрос может проясниться в течение ближайших месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» 14 декабря написало, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Европейского союза вопрос о размещении миротворцев на Украине, если удастся достичь мирного соглашения с Россией. При этом отмечалось, что тема миротворческих войск пока «сырая» и является только «совокупностью идей».

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 декабря заявила, что страны — участницы сообщества не обсуждают отправку миротворцев на Украину. По её словам, перед этим необходимо достичь мирного соглашения с Россией.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намерены ввести «миротворцев» на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией. Уточнялось, что для этого НАТО планирует задействовать 100 тыс. военных.