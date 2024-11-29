СВР: Запад планирует разделить Украину между Румынией, Польшей и ФРГ
СВР: Запад планирует поделить Украину между Румынией, Польшей, Британией и ФРГ
Москва, 29 ноября, 2024, 09:37 — ИА Регнум. Запад планирует поделить Украину между Румынией, Польшей, Великобританией и ФРГ. Об этом 29 ноября заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки.
«Для решения указанных задач от Запада потребуется фактическая оккупация Украины. Естественно, это будет делаться под видом развёртывания в стране «миротворческого контингента», — сообщили в ведомстве.
Черноморское побережье планируется отдать Румынии, запад — Польше, центр и восток — Германии, а северные регионы, включая Киев, будет контролировать Великобритания.
На Украину Запад планирует ввести 100 тыс. так называемых миротворцев.
Как сообщало ИА Регнум, в СВР заявили, что НАТО склоняется к замораживания конфликта на Украине. Альянс таким образом хочет дать украинской армии возможность восстановить боеспособность.
Британская газета Financial Times 5 октября опубликовала материал, в котором говорится о планах Запада переформатировать Украину по сценарию раздела ФРГ и ГДР. Этот сценарий обсуждается уже полтора года.