Москва, 4 января, 2025, 13:50 — ИА Регнум. В полицию начали поступать заявления о восстановлении паспорта от пассажиров самолёта, попавшего в авиакатастрофу в казахстанском Актау потеряла паспорт, сообщил ИА Регнум информированный источник.

Global Look Press/Azamat Sarsenbayev/XinHua

Собеседник уточнил, что заявление принято от 34-летней пассажирки рейса. Гражданка обратилась в правоохранительные органы для восстановления документов.

На борту самолёта находились 16 граждан России, семеро из них погибли, девять получили ранения. В Минздраве ранее сообщили, что трое пострадавших уже выписаны из госпиталей, остальные продолжают лечение. Из шести пострадавших, которые остаются в больнице, трое находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что одной из пострадавших в авиакатастрофе стала турагент из Владивостока 34-летняя Кристина Евстигнеева, приехавшая в Баку по работе.

Утром 25 декабря летевший рейсом Баку — Грозный пассажирский авиалайнер Embraer 190 азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в 3 км от аэропорта казахстанского города Актау. Жертвами происшествия стали 38 человек. Ещё 29 человек выжили.

Расследование по факту ЧП были начаты в Казахстане и России. Азербайджан, в свою очередь, инициировал международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют в том числе специалисты из РФ и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

В интервью журналистам президент Азербайджан рассказал, что, в соответствии с данными расследования, самолёт получил повреждения в результате обстрела с земли. Алиев добавил, что Embraer 190 был сбит случайно.

30 декабря Казахстан направил чёрные ящики воздушного судна в Бразилию, где проведут их расшифровку. Производством самолётов этой марки занимается бразильская компания Embraer.