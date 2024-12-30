Астана, 30 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Казахстан направил в Бразилию чёрные ящики самолёта азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение в Актау. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе казахстанского министерства транспорта.

TASS /EPA

Бразильская сторона займётся расшифровкой информации с переданных бортовых самописцев.

«Чёрные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)», — уточнили в минтрансе.

В ведомстве добавили, что в эту страну также отправилась комиссия, расследующая инцидент с самолётом.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, было 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Уголовное дело также возбудил Следственный комитет РФ. Азербайджанская сторона, в свою очередь, инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют в том числе специалисты из России и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

29 декабря президенты России и Азербайджана вновь провели телефонные переговоры по поводу крушения самолёта в Актау. Алиев в интервью азербайджанскому телевидению рассказал, что, в соответствии с данными, полученными в ходе расследования, Embraer 190 получил повреждения в результате обстрела с земли. По его словам, это случилось в районе Грозного. Алиев уточнил, что в результате самолёт практически потерял управление. Азербайджанский лидер также подчернил, что авиалайнер был сбит случайно.