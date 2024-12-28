Баку, 28 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Самолёт Embraer 190 авиакомпании AZAL подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве РФ. Об этом 28 декабря заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Markus Mainka/Global Look Press

«Ильхам Алиев отметил, что пассажирский самолёт авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» подвергся внешнему физическому и техническому воздействию, находясь в воздушном пространстве России, и полностью потерял управление», — говорится на сайте пресс-службы азербайджанского лидера.

Алиев подчеркнул, что самолёт совершил аварийную посадку в Актау только благодаря храбрости и профессионализму экипажа.

Как передавало ИА Регнум, Алиев и Путин в ходе телефонного разговора согласились с необходимостью проводить расследование трагедии в условиях полной прозрачности и информирования общественности о результатах следствия.

Следственный комитет России в связи с крушением самолёта в Актау возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В Грозном также начали работать два сотрудника генпрокуратуры Азербайджана совместно с российскими коллегами.

Самолёт потерпел крушение 25 декабря. Погибли 38 человек. На борту были 16 россиян, выжили девять. Самолёт летел из Баку в Грозный, но после неудачной попытки приземлиться направился в Актау.