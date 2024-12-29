Баку, 29 декабря, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившийся в казахстанском Актау, получил повреждения в результате обстрела с земли. Об этом 29 декабря заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу AzTV.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Факты таковы, что азербайджанский гражданский самолёт получил повреждения снаружи на территории России, в районе города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолёт выведен из-под контроля средствами радиоэлектронной борьбы», — заявил Алиев.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 разбился утром 25 декабря в трёх километрах от аэропорта Актау.

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