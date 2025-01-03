Белгород, 3 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) днём в пятницу, 3 января, уничтожили шесть беспилотников ВСУ над территорией Белгородской и Воронежской областей, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Дроны противника были уничтожены между 11:40 и 14:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов: три над территорией Белгородской области и три — над территорией Воронежской области», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о попытке украинского дрона атаковать село Муром под Шебекино в период, когда Гладков находился в этом населённом пункте. Дрон был сбит из стрелкового оружия.

Ранее белгородский губернатор также сообщил, что ВСУ за сутки 2 января выпустили по региону почти 60 боеприпасов и атаковали регион примерно 40 беспилотниками. В селе Ясные Зори Белгородского района был тяжело ранен мирный житель, его увезли в больницу.

Несколько украинских беспилотников 3 января были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и сбиты над Воронежской областью, рассказал губернатор Александр Гусев. Часть обломков упала на территории двух предприятий, повредив здания.