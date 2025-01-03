Воронеж, 3 января, 2025, 13:35 — ИА Регнум. Несколько украинских беспилотников сбиты над Воронежской областью 3 января, часть обломков упала на территории двух предприятий. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что дроны обнаружили и подавили в одном из пригородных районов дежурные силы ПВО и средства РЭБ. По предварительным данным, люди не пострадали.

«При падении подавленных БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте», — написал Гусев.

В регионе действовало предупреждение об атаке БПЛА. Сообщения о воздушной угрозе и её отбое губернатор опубликовал в 11:15 мск и 12:25 мск соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, украинский беспилотник сбили над Воронежем ночью 2 января. Гусев отметил, что пострадавших и разрушений не было, режим опасности атаки БПЛА не вводился.

В ночь на 28 декабря при падении обломков БПЛА в одном из районов Воронежской области произошёл обрыв контактной сети на железной дороге. Это привело к задержке поездов на перегоне Пухово — Евдаково.