Шебекинский район, Белгородская область, 3 января, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о попытке украинского дрона атаковать село Муром под Шебекино, когда он 3 января находился там и осматривал повреждения.

Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

В село Гладков приехал по просьбе женщины, которая летом уехала из Мурома и переживала за свои дом и магазин. После осмотра разрушений губернатор поручил составить акты на получение компенсации.

«Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что поручил оказать дополнительную помощь жителям села в виде продуктов питания и детекторов дронов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гладков заявил, что украинские войска за сутки 2 января выпустили по Белгородской области почти 60 боеприпасов и атаковали регион примерно 40 беспилотниками. В селе Ясные Зори Белгородского района был тяжело ранен мирный житель, его увезли в больницу.