Белгород, 3 января, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по Белгородской области почти 60 боеприпасов. Об этом 3 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

Кроме того, украинские военные атаковали регион с применением 40 беспилотных летательных аппаратов.

В результате в селе Ясные Зори получил тяжёлые ранения один мирный житель. Мужчину доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук. Также повреждения получили два частных дома и три легковых автомобиля.

«В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и сёлам Ближнее, Головино, Красное, Никольское, Новая Нелидовка, Репное, Соломино, Стрелецкое, Таврово, Ясные Зори и хутору Угрим выпущено пять боеприпасов в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 13 беспилотников, 10 из которых сбиты системой ПВО», ― написал Гладков в Telegram-канале.

Два беспилотника атаковали посёлок Борисовка и хутор Казачье-Рудченское в Борисовском районе, по одному дрону сбили над Валуйским и Старооскольским муниципальными округами.

По посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дроновка, Новостроевка-Вторая, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском муниципальном округе ВСУ выпустили 32 боеприпаса в ходе 11 обстрелов. Также эти населённые пункты атаковали с помощью 10 БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений. Три обстрела зафиксировали в посёлке Прилесье, сёлах Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье. По ним выпустили девять боеприпасов, применили шесть беспилотников.

«По городу Шебекино, посёлку Первомайский, сёлам Муром, Новая Таволжанка и хуторам Балки, Панков и Мухин произведено четыре артиллерийских обстрела, в ходе которых выпущено 13 снарядов, и совершены атаки пяти беспилотников, четыре из которых сбиты», ― добавил губернатор.

По его словам, в результате повреждения получили четыре частных дома, легковой автомобиль, надворная постройка и линия электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 3 января сбили 22 украинских беспилотника над территорией страны. Наиболее массированному налёту подверглась Брянская область — там перехватили десять БПЛА. По четыре дрона уничтожили над Орловской и Ростовской областями, ещё два над Белгородской, по одному над Волгоградской и Липецкой областями.

Украинский беспилотник над Белгородской областью силы ПВО уничтожили 2 января. Вечером 1 января в Волоконовском районе региона дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с мирными жителями на участке автодороги Шаховка — Тишанка. Пострадали два человека.