Алма-Ата, Казахстан, 3 января, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Правительственная комиссия по расследованию авиакатастрофы в Актау отправила бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию. Об этом газете «Ана тили» («Родной язык») рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

EPA/ТАСС

Такое решение принято в силу того, что разбившийся самолёт был выпущен в этой стране.

«Для определения причины авиакатастрофы создана правительственная комиссия, приглашены 17 международных экспертов. Комиссия приняла решение отправить специальное устройство, на котором были записаны все данные, в Бразилию, создавшую этот самолёт», — пояснил Токаев.

Президент подчеркнул, что необходимо объективное, непредвзятое, беспристрастное расследование трагедии.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, выжили девять из них.

В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев заявил, что предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Актау будут озвучены в течение 30 дней.