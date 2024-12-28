Карачаево-Черкесия, 9 февраля, 2011, 16:53 — ИА Регнум. Члены координационного совета национальных общественных организаций и движений Карачаево-Черкесии направили открытое письмо полпреду в СКФО Александру Хлопонину, в котором указывают на необходимость предварительного согласования кандидатуры главы субъекта с общественными организациями. В письме говорится: "Подбор кандидатур на должность руководителя КЧР, по нашему мнению, должен проходить в ходе широкого обсуждения и не только по партийной линии. Будет правильно, если все общественные организации республики получат возможность узнать нового главу республики до его окончательного назначения на этот пост". В данном обращении также повторяется озвученный ранее тезис о назначении главой Карачаево-Черкесии человека русской национальности.
Помимо требований кадрового характера, члены координационного совета напоминают о своем ходатайстве о создании в Карачаево-Черкесии специальной межнациональной комиссии из общественников с участием представителей федерального центра, главной задачей которой называется обеспечение паритетного представительства всех субъектообразующих народов республики в органах власти.
Комментируя данное письмо корреспонденту ИА REGNUM, лидер республиканского общественного движения "Русь" Николай Хохлачёв указал, что этим письмом координационный совет общественных организаций напоминает о своем обращении, направленном на имя Хлопонина почти год назад. "Обращение было принято на первом заседании координационного совета 5 марта 2010 года, и оно осталось без ответа". Говоря о тексте письма, Хохлачев особо подчеркнул: "Это не требование к федеральной власти. Это всё носит рекомендательный характер. Нас не удовлетворяет ни то, как решается кадровый вопрос, ни экономическое положение в республики".
Заместитель руководителя абазинского общественного движения "Абаза" Рубин Физиков, которой также подписался под этим письмом, был лаконичен: "Мы лишь озвучиваем решение Координационного совета".
Напомним, Координационный совет национальных общественных организаций и движений Карачаево-Черкесской республики был создан в феврале 2010 года. Он включает в себя ряд общественных организаций, представляющих большинство этнических групп Карачаево-Черкесии.
Руководители карачаевских общественных организаций, не входящих в Координационный совет, в беседе с ИА REGNUM оценили требования, изложенные в письме, как противозаконные. Председатель общественной организации "Алан" Ахмат Катчиев заявил: "Авторы письма слишком далеко зашли. Есть Конституция Российской Федерации, где чётко прописано, чьей прерогативой является формирование органов государственной власти!"
Лидер молодежного крыла общественной организации "Конгресс карачаевского народа" Альберт Богатырев оценивает это письмо как очередной эпизод политической борьбы в Карачаево-Черкесии: "Это заказная игра. Я думаю, ни для кого не секрет, что за этим координационным советом стоят конкретные местные олигархи, оппозиционно настроенные по отношению к главе республики Борису Эбзееву".