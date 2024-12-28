Карачаево-Черкесия, 9 февраля, 2011, 16:53 — ИА Регнум. Члены координационного совета национальных общественных организаций и движений Карачаево-Черкесии направили открытое письмо полпреду в СКФО Александру Хлопонину , в котором указывают на необходимость предварительного согласования кандидатуры главы субъекта с общественными организациями. В письме говорится: "Подбор кандидатур на должность руководителя КЧР, по нашему мнению, должен проходить в ходе широкого обсуждения и не только по партийной линии. Будет правильно, если все общественные организации республики получат возможность узнать нового главу республики до его окончательного назначения на этот пост". В данном обращении также повторяется озвученный ранее тезис о назначении главой Карачаево-Черкесии человека русской национальности.

Помимо требований кадрового характера, члены координационного совета напоминают о своем ходатайстве о создании в Карачаево-Черкесии специальной межнациональной комиссии из общественников с участием представителей федерального центра, главной задачей которой называется обеспечение паритетного представительства всех субъектообразующих народов республики в органах власти.

Комментируя данное письмо корреспонденту ИА REGNUM, лидер республиканского общественного движения "Русь" Николай Хохлачёв указал, что этим письмом координационный совет общественных организаций напоминает о своем обращении, направленном на имя Хлопонина почти год назад. "Обращение было принято на первом заседании координационного совета 5 марта 2010 года, и оно осталось без ответа". Говоря о тексте письма, Хохлачев особо подчеркнул: "Это не требование к федеральной власти. Это всё носит рекомендательный характер. Нас не удовлетворяет ни то, как решается кадровый вопрос, ни экономическое положение в республики".

Заместитель руководителя абазинского общественного движения "Абаза" Рубин Физиков, которой также подписался под этим письмом, был лаконичен: "Мы лишь озвучиваем решение Координационного совета".

Напомним, Координационный совет национальных общественных организаций и движений Карачаево-Черкесской республики был создан в феврале 2010 года. Он включает в себя ряд общественных организаций, представляющих большинство этнических групп Карачаево-Черкесии.

Руководители карачаевских общественных организаций, не входящих в Координационный совет, в беседе с ИА REGNUM оценили требования, изложенные в письме, как противозаконные. Председатель общественной организации "Алан" Ахмат Катчиев заявил: "Авторы письма слишком далеко зашли. Есть Конституция Российской Федерации, где чётко прописано, чьей прерогативой является формирование органов государственной власти!"