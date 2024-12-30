Астана, 30 декабря, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Предварительные результаты расследования авиакатастрофы в Актау будут озвучены в течение 30 дней. Об этом 30 декабря в интервью агентству «Казиформ» сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

Он добавил, что в аэропорту в Актау эксперты изучают все материалы. Для этого был организован специальный ангар.

По действующим стандартам первые предварительные результаты расследования озвучиваются в течение 30 дней, подчеркнул Ластаев.

Как сообщало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в трёх километрах от аэропорта казахстанского города Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

Казахстан ведёт расследование авиапроисшествия. В ходе осмотра территории были найдены оба бортовых самописца. Уголовное дело также возбудил Следственный комитет РФ. Азербайджанская сторона, в свою очередь, инициировала международное расследование авиакатастрофы, в котором участвуют, в частности, специалисты из России и Бразилии.

28 декабря президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер в ходе беседы заявил, что авиалайнер подвергся внешнему воздействию в воздушном пространстве России. Путин принёс Алиеву извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.