Вашингтон, 3 января, 2025, 06:02 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден впервые выступил в 2025 году. Своё выступление в официальной резиденции в Вашингтоне о двух последних инцидентах со смертельным исходом в США он начал с ироничной шутки о себе самом.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В резиденции президент появился 2 января для участия в церемонии назначения судей в различные судебные инстанции США.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — улыбаясь произнёс Байден, подойдя к микрофону.

Присутствующие поддержали шутливое приветствие Байдена смехом и аплодисментами.

Президент рассказал, что успел провести заседание оборонного и разведывательного аппарата США в связи с терактом в Новом Орлеане и взрывом автомобиля в Лас-Вегасе. Байден акцентировал, что «потратил много времени».

Как сообщало ИА Регнум, американский бизнесмен и будущий член команды избранного президента Дональда Трампа Илон Маск обвинил Байдена и его чиновников в государственной измене. Причиной послужила продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

Джо Байден стал худшим президентом в истории США, полной и абсолютной катастрофой для Америки, заявил Трамп.

Ночью 1 января в Новом Орлеане грузовик на большой скорости въехал в группу людей, которые отмечали Новый год на Бурбон-стрит. После этого водитель вышел из автомобиля и открыл огонь. Согласно последним данным, число погибших составило 15 человек.

1 января в Лас-Вегасе у отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит Дональду Трампу, взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Водитель погиб. Ещё семь человек получили ранения.