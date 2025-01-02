Вашингтон, 2 января, 2025, 21:34 — ИА Регнум. После прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины цены на это топливо в ЕС выросли до уровня 2023 года — до $540 за 1 тыс. куб. м. Об этом в четверг, 2 января, сообщило информагентство Bloomberg.

Silas Stein/Global Look Press

«В первый же [в новом году] день торгов европейский газ подорожал, поскольку регион готовится к зимним морозам без ключевого источника поставок. Базовые цены подскочили до уровня, не наблюдавшегося с октября 2023 года», — отметили авторы.

Зиму 2024/2025 годов Евросоюз закончит с низким уровнем запасов газа, а к следующему отопительному сезону пополнение хранилищ станет для стран ЕС ещё более сложным и дорогим, отметили опрошенные изданием эксперты.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» проинформировала, что Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение.

В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к остановке транзита российского газа через территорию Украины. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что остановка транзита газа через Украину в ЕС приведёт к суровым последствиям для всех стран Евросоюза и при этом никак не навредит России.

Обозреватели греческого новостного сайта Newmoney указывали, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины происходит в критический для ЕС момент, когда запасы этого топлива в странах Евросоюза иссякают быстрее, чем обычно.

Принятое киевским режимом в интересах США решение прекратить транзит российского газа через свою территорию ослабит экономический потенциал Европы и самым негативным образом скажется на уровне жизни европейских граждан, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.