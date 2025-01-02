Молдавия, 2 января, 2025, 10:58 — ИА Регнум. Молдавия после прекращения подачи электроэнергии из Приднестровья перешла на другие источники энергии, в том числе на поставки из Румынии. Об этом сообщило молдавское министерство энергетики.

«Потребности правого берега Днестра в электроэнергии с 1 января обеспечиваются на 30% предприятием Termoelectrica, на 4,9% — северными ТЭЦ, на 18,7% — румынским предприятием Nuclearelectrica, на 14% — по двусторонним контрактам поставок из Румынии, на 19,5% — за счёт энергии, купленной на румынской товарно-сырьевой бирже и на 2,8% — за счёт украинского «Энергоатома», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ещё 10,5% электричества регион получает от возобновляемых источников энергии. В министерстве уточнили, что самыми дорогими являются услуги румынских поставщиков.

Правительство Молдавии предупредило население о возможных отключениях света. Власти призвали людей экономить электричество. Кроме того, местным предприятиям рекомендуется сократить потребление энергии на 30%. Жителям посоветовали запастись генераторами, аккумуляторами и переносными осветительными приборами.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию. Ранее эта электростанция практически полностью обеспечивала потребности в электричестве правобережной части Молдавии. Бынзарь уточнил, что контракт с приднестровским предприятием не был продлён.

25 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала, что власти Молдавии рассматривают вариант силового захвата ГРЭС в Приднестровье. Она напомнила, что Служба внешней разведки России (СВР) предупреждала о подобных планах Кишинёва.

1 января в Приднестровье отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию. До этого компания «Газпром» объявила, что приостановит транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв.

В сентябре замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» добивается от молдавской стороны выплаты задолженности на сумму свыше $700 млн с учетом просрочки прошлых платежей. При этом власти Молдавии утверждали, что долг республики составляет лишь $9 млн.