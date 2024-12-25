Москва, 25 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Власти Молдавии рассматривают вариант силового захвата ГРЭС в Приднестровье. Об этом 25 декабря заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Режим [президента Молдавии Майи] Санду намерен использовать и энергетический кризис в стране для силового решения приднестровского вопроса», — заявила Захарова.

Российский дипломат отметила, что Кишинёв безапелляционно возлагает на Москвы свою ответственность за прекращение поставок газа. При этом молдавские власти серьёзно рассматривают вариант силового захвата ГРЭС в Приднестровье.

Захарова напомнила, что Служба внешней разведки России предупреждала о подобных планах Кишинёва.

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