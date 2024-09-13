Москва, 13 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Цены на газ в Молдавии выросли в три-четыре раза из-за того, что переговоры с «Газпромом» по вопросу исторической задолженности зашли в тупик, заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «РИА Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Молдавское правительство в вопросах погашения долга повело себя нечистоплотно. Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, «Газпром» его не акцептовал и ждёт погашения долга», — сказал Гривач.

По словам аналитика, российская компания ждёт выплаты долга на сумму более 700 млн долларов. При этом Кишинёв готов признать лишь 9 млн долга. Молдавская сторона продолжает настаивать на проведении аудита за период с 1991 по 2021 год.

Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он также сказал, что аудит долга проводился с нарушениями, потому «Газпром» его не принял.

Новость дополняется