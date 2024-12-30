Кишинёв, 30 декабря, 2024, 21:56 — ИА Регнум. ГРЭС в Приднестровье с 1 января 2025 года не будет поставлять электроэнергию в Молдавию, заявил 30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь.

Максим Киселев/ТАСС

Ранее ГРЭС в Приднестровье практически полностью обеспечивала потребности в электричестве правобережной части Молдавии. Однако, как отметил Бынзарь, контракт с приднестровским предприятием не был продлён.

«Нас уведомили, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии они не могут подписать новый договор. С 1 января станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — сказал он в эфире общественного радио «Молдова 1».

Как передавало ИА Регнум, 28 декабря пресс-служба «Газпрома» сообщила, что с 1 января 2025 года транзит газа в Молдавию будет остановлен из-за незакрытых Кишинёвом долгов. Российская компания оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с молдавского предприятия возмещения всех убытков, а также уплаты штрафов за нарушение обязательств по контракту, отмечалось в сообщении.