Тирасполь, 1 января, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Энергетики в Приднестровье 1 января отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи газа из России в Молдавию. Об этом сообщили в компании «Тирастеплоэнерго», которая обслуживает крупные города Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

«С 07:00 (08:00 мск) часов утра прекращается подача тепловой энергии на цели отопления и горячего водоснабжения населению, бюджетным учреждениям и организациям всех форм собственности, кроме лечебных учреждений», — отметила организация в своём Telegram-канале.

Компания также привела для жителей республики инструкцию для ситуации с отсутствием теплоснабжения. Населению напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности.

Кроме того, в организации заверили, что делают всё для скорейшего устранения возникшей проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря российская компания «Газпром» объявила, что с 1 января приостановит транзит газа в Молдавию из-за долгов, которые накопил Кишинёв. Молдавская стороны получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.

30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь рассказал, что ГРЭС в Приднестровье с 1 января перестанет поставлять электроэнергию в Молдавию. Эта электростанция практически полностью обеспечивала энергией правобережную часть Молдавии. Однако, по Бынзаря, контракт с приднестровским предприятием не был продлён.