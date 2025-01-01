Белгород, 1 января, 2025, 21:02 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером в среду, 1 января, уничтожили 19 украинских дронов над пятью регионами России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости

Беспилотники были уничтожены над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областей, сказано в сообщении.

«В период с 17:30 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: десять БпЛА над территорией Белгородской области, три над территорией Курской области, два над территорией Воронежской области, два над территорией Брянской области и два над территорией Ростовской области», — сообщила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 1 января в военном ведомстве сообщили, что в минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее сообщил, что ВСУ нанесли удар по территории региона в первые же минуты 2025 года. Жертв и существенных разрушений нет, отметил врио губернатора. В результате обстрела был повреждён газораспределительный шкаф вблизи населённого пункта Гирьи, добавил Хинштейн.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее проинформировал, что Шебекинский округ также попал под обстрел ВСУ в первые минуты 2025 года. По предварительным данным, никто не пострадал. В Шебекино было повреждено остекление в двух многоквартирных домах, а в сёлах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.