Курск, 1 января, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Курской области в первые же минуты 2025 года. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«В первые же минуты нового 2025 года ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. Однако последствия атаки оказались совсем не теми, на которые рассчитывали нацисты. Жертв и значимых разрушений нет», — указал он в публикации.

Хинштейн уточнил, что в результате обстрела был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населённого пункта Гирьи, в результате чего был перекрыт газ, однако это не повлияло на газоснабжение домов.

Как передавало ИА Регнум, в Белгородской области Шебекинский округ также попал под обстрел ВСУ в первые минуты 2025 года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал, написал глава области. В Шебекино повреждено остекление в двух многоквартирных домах. В сёлах Зиборовка и Муром из-за обстрела ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии.

Перед Новым годом ВСУ за сутки атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, в результате чего один человек получил ранение.