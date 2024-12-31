Белгород, 1 января, 2025, 01:42 — ИА Регнум. В Белгородской области Шебекинский округ попал под обстрел ВСУ в первые минуты наступившего 2025 года. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Многоквартирный дом в Шебекино, попавший под обстрел ВСУ

По предварительным данным, никто не пострадал, написал глава области.

В Шебекино повреждено остекление в двух многоквартирных домах.

В сёлах Зиборовка и Муром из-за обстрела ВСУ произошло аварийное отключение электроэнергии.

Гладков подчеркнул, что информация о последствиях первого в 2025 году обстрела Шебекино уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ за сутки атаковали 21 населённый пункт Белгородской области, в результате чего один человек получил ранение. Об этом 29 декабря сообщил Вячеслав Гладков.

28 декабря в Горловке ДНР в результате атак со стороны ВСУ за сутки были ранены как минимум восемь мирных жителей. Ночью при обстреле один человек погиб при атаке украинского беспилотника.