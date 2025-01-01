Москва, 1 января, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в акватории Чёрного моря, сообщило 1 января Министерство обороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, утром 31 декабря губернатор Севастополя проинформировал, что российские военные сбили несколько воздушных целей над акваторией Чёрного моря возле города. Кроме того, по его словам, ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера вблизи берега.

В ночь с 30 на 31 декабря над акваторией в Севастополе Вооружённые силы России также обезвредили несколько воздушных целей, а также один безэкипажный катер ВСУ в отдалении от побережья.

Днём 31 декабря Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что российские военные за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров.