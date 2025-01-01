Киев, 1 января, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ударившие по Киеву в ночь на 1 января, почти попали в офис главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом завила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она уточнила, что указанные боевые средства смогли обойти систему украинскую систему противовоздушной обороны (ПВО). По словам Безуглой, ракеты и дроны ударили по месту, которые находились рядом со зданием офиса главы киевского режима.

В своём Telegram-канале депутат написала, что это стало следствием давних системных проблем с управлением в ВСУ. Она пояснила, что бойцов из мобильных огневых групп в Киеве перебросили в пехотные подразделения, а эшелонированную систему ПВО до сих пор не создали.

Минобороны РФ об ударах по Киеву 1 января официально не информировало.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Безуглая заявила, что украинской армией фактически командуют враги собственной страны. По её словам, из-за нехватки живой силы в пехотные части переводят бойцов из специализированных подразделений, включая силы ПВО.

Украинская журналистка Диана Панченко также предупредила, решение Зеленского отправлять в штурмовые отряды ВСУ даже тех специалистов, которые обслуживают американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, может лишить Украину противовоздушной обороны.

19 декабря, в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в список приоритетных целей Вооружённых сил России на Украине входят военные объекты и центры принятия решений киевского режима.