Москва, 19 декабря, 2024, 14:42 — ИА Регнум. В списке приоритетных целей ВС России на Украине — военные объекты и центры принятия решений, ВС РФ не станут тратить свои средства для ударов по колл-центрам с мошенниками. Об этом 19 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

MOD Russia/Global Look Press

«Нет, у нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. Но вот эти центры, мы на них боезапасы тратить не будем, ни к чему», — отметил президент.

По словам российского лидера, для противодействия украинским мошенникам необходимо принимать соответствующие решения внутри России, в соответствующих инстанциях, включая Центробанк, правительство и МВД.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Путин отмечал, что участие Украины в телефонном мошенничестве против россиян киевский режим возвёл в ранг госполитики. По словам Путина, подобные действия стали одной из линий атак на российское население. При этом телефонные мошенники часто действуют под контролем украинских госструктур и органов. Путин подчеркнул, что поручит рассмотреть варианты блокировки звонков от подобных злоумышленников и запретить подмену телефонных номеров.

В июне зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что на Украине против россиян работает порядка 350–400 мошеннических кол-центров. Порядка 40% их «доходов» идет на финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ).

В мае 2024 года глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб, причинённый киберпреступниками за 2023 год, составил 156 млрд рублей, из которых 8 млрд — кража, 137 млрд — мошенничество. При этом Колокольцев подчеркнул, что значительная часть подобных преступлений совершается из-за рубежа, в большинстве случаев — с Украины.